بقيادة التونسي نبيل معلول.. منتخب نسور قاسيون يبدأ معسكره الطويل

إبراهيم النمر:

بعد طول غياب يبدأ منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم أول معسكر له منذ أن خاض آخر لقاء مع الفلبين منذ عدة شهور ويأتي هذا المعسكر لاستكمال ومتابعة النشاط بما يتعلق التصفيات المشتركة لمونديال كأس العالم في قطر 2022 وللنهائيات الآسيوية في الصين 2023.

المعلول اعتمد في هذا المعسكر الذي سيقام في حلب حتى الثامن الشهر القادم على لاعبي الدوري المحلي وسيكون فرصة للجميع لإثبات نفسه لينضم لصفوف المنتخب في التصفيات المشتركة مع العلم بأن اللاعبين المدعوين هم:

أحمد مدنية وشاهر الشاكر وخالد كردغلي وكامل حميشة ومحمد مرمور ومحمد مالطا وعلاء الدين الدالي وعبد الرزاق المحمد وخطاب مشلب وسعد أحمد ووائل الرفاعي وماهر دعبول وخالد مبيض ويوسف قلقا وحسين جويد ومارديك ماردكيان وزكريا حنّان وأحمد الأشقر وأحمد الأحمد ومحمد عزت ومحمد روحانية وكامل كواية ومحمد البري.

وسينضم الى المعسكر بعد نصف نهائي كأس الجمهورية في 5 الشهر الجاري لاعبو الفرق التي لم تتأهل للنهائي وفي الحادي عشر منه يستكمل النصاب بعد النهائي من جميع الفرق.

يشار أخيراً إلى أن منتخب نسور قاسيون يحتل المركز الأول في مجموعته بـ 15 نقطة من خمسة انتصارات على الفلبين مرتين 2/5،1/2 وعلى الصين والمالديف بالنتيجة ذاتها 1/2 و على غوام برباعية بيضاء.

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