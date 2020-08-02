معتمدو الغاز والخبز في السويداء لـ”تشرين”: إلزامنا بتسجيل عامل لدينا بالتأمينات الاجتماعية غير منصف

السويداء ـ طلال الكفيري:

أثارت تعليمات وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك و الشؤون الاجتماعية والعمل والتي صدرت مؤخراً انزعاج العشرات من معتمدي الخبز والغاز على ساحة محافظةالسويداء، لكون هذه التعليمات وفق ما قاله هؤلاء ل”تشرين” تحمل بين طياتها إجحافاً بحقهم.

وتتضمن التعليمات أن يكون لدى معتمدي الخبز والغاز محل تجاري مرخص أصولاً، وحاصل على سجل تجاري علماً أن تكلفة السجل التجاري تترواح مابين ٥٠ إلى ٧٥ ألف ليرة لكل سجل ووفق فئة السجل، عدا عن ذلك إلزام المعتمدين بالتأمين على عامل لدى التأمينات الاجتماعية مع العلم بأن مبلغ التأمين يصل إلى 11 ألف ليرة شهرياً.

هذا ناهيك عما يترتب عليهم من ضريبة مالية للعامل عن بدل الأجر، والتي تبلغ ٣٥٠٠ليرة، و إلزامهم بدفع رسوم للغرفة التجارية في السويداء تتجاوز ١٢ ألف ليرة وذلك عن السجل التجاري سنوياً وطالبوا بضرورة إعادة النظر بهذه التعليمات لكونها ستنعكس سلباً على واقعم المعيشي وخاصة معتمدي الخبز، ولاسيما أن معتمدي الخبز لا يحتاجون لأي عامل لديهم، وإلزامهم بالتأمين على هذا العامل ما هو إلا عبارة عن وضع العصي بالعجلات أمام عملهم.

وأضاف هؤلاء : فيما مضى كان المعتمد يحتاج فقط لكتاب من رئيس البلدية وأمين الفرقة الحزبية وحالياً بعد هذه التعليمات سيكون مصير العشرات منهم خارج دائرة العمل لكون تجديد الاعتماد سيرغمهم على الحصول على سجل تجاري وهذا غير مقدور عليه فمعظمهم لا يملكون السيولة المالية اللازمة.

بدوره قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فادي مسعود : نحن نعمل وفق التعليمات الوزارية وعلينا تطبيقها لذلك يلغى أي اعتماد صاحبه لا يملك سجلاً تجارياً.

وقال مدير غرفة تجارة وصناعة السويداء أركان سليم : تمت مخاطبة وزارتي الشؤون الاجتماعية و العمل و التجارة الداخلية وحماية المستهلك من قبل جميع الغرف التجارية و الصناعية في القطر على ضرورة إعادة النظر بهذه التعليمات وخاصة المتضمنة إلزام المعتمدين بتسجيل عامل لدى التأمينات الاجتماعية على سجله التجاري، لكون إيرادات الاعتماد لا تتناسب مع الرسوم المفروضة عليهم.

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