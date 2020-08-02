اتحاد كرة السلة يحدد موعداً لمنافسات نصف نهائي سلة الرجال والسيدات

زاهر بدران:

حدد اتحاد كرة السلة يوم الاثنين 10 الحالي موعداً لانطلاق منافسات الدور نصف النهائي لدوري السيدات لكرة السلة حيث يواجه الثورة (حامل اللقب) أزرق الشهباء الجلاء وفي المباراة الثانية يلتقي الوحدة مع سفير طرطوس (الساحل) وكان الثورة قد تأهل للدور نصف النهائي على حساب قاسيون بعد أن غلبه بالدور ربع النهائي مرتين بالمباراة الأولى (72 /44) وبالمباراة الثانية (73/ 44) وتأهل الجلاء على حساب الحرية (فاز بالمباراة الأولى 66 /45 وبالمباراة الثانية (77 /56) أما الساحل فقد تأهل على حساب تشرين (فاز باللاذقية 53 /50 وبطرطوس 58 /42) فيما جاء تأهل الوحدة على حساب الأشرفية حيث فاز بالمباراة الأولى (66 /54) وبالمباراة الثانية (75 /51) وستقام منافسات الدور نصف النهائي وفق الجدول المرفق

كما سيشهد عشاق السلة منافسات الدور نصف النهائي لدوري المحترفين لأندية الرجال لكرة السلة الذي حدد اتحاد كرة السلة يوم الأربعاء في 12 الحالي موعداً لانطلاقتها بمشاركة ناديين من حمص (الكرامة والوثبة) إلى جانب ناديي الجيش والاتحاد، وكان الكرامة نجح في التأهل بالدور ربع النهائي على حساب الجلاء في المباراة الفاصلة الذي فاز عليه بفارق 3 نقاط 83 /80) بعد أن تبادل الفريقان الفوز بالمواجهتين الأولى والثانية (فاز الكرامة بالمباراة الأولى (69 /53) ثم فاز الجلاء بالمباراة الثانية(79 /76) وتأهل الوثبة على حساب الثورة بعد أن غلبه مرتين بالمباراة الأولى (89/ 74) وبالمباراة الثانية (98/75) في حين تأهل الجيش على حساب جاره الوحدة بعد أن غلبه مرتين, فاز بالمباراة الأولى (84 /55) وبالمباراة الثانية (84 /66) فيما جاء تأهل الاتحاد على حساب جاره الحرية بفوزين متتاليين بالمباراة الأولى (75 /65) وبالمباراة الثانية (72 /60)

ومن جهة ثانية اختتمت قبل أيام في حمص منافسات إياب الدور النهائي لدوري سلة الرجال لأندية الدرجة الثانية بمشاركة أندية النواعير والعروبة والنصر وحطين .

فبعد صعود النواعير إلى مصاف أندية الدرجة الأولى متصدراً، التحق به أيضاً فريق العروبة بعد فوزه على منافسه المباشر فريق النصر بفارق 10 نقاط 71-61 ليحتل العروبة ثانياً في الترتيب النهائي بـ 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف النواعير الذي فاز بدوره على حطين 65-63. وحل النصر ثالثاً بـ 8 نقاط وحطين رابعاً وأخيراً بـ 7 نقاط ليبقى النصر وحطين موسماً آخر ضمن أندية الدرجة الثانية.

طباعة