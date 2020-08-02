الحرارة أعلى من المعدل

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وحاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الأحد الاثنين الثلاثاء دمشق 36/19 35/18 34/19 القنيطرة 32/20 32/19 31/20 درعا 34/19 34/18 33/19 السويداء 31/17 31/16 30/17 حمص 32/21 32/20 30/21 حماة 37/24 37/23 35/24 الحسكة 44/27 44/27 44/26 اللاذقية 31/26 31/26 30/26 طرطوس 31/26 31/26 30/26 حلب 38/24 38/23 36/24 ادلب 35/22 35/21 33/22 دير الزور 44/28 44/29 43/28 الرقة 42/26 42/27 41/26

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