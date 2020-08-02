القصيدة العربية المؤنثة والإبداع الأنثوي البيولوجي

د.رحيم هادي الشمخي

إذا كانت القصيدة المؤنثة تعنى بالإبداع الأنثوي البيولوجي الذي يحتل مركز الفاعلية في الصياغة الأسلوبية للشعر العربي، فإن القصيدة النسوية تُعنى بالإبداع الشعري الذي يجعل المرأة مركزاً، سواء كان صاحب الإبداع رجلاً أو امرأة كما شاع، ومن أجل الإشارة إلى بعض تموضعات القصيدة النسوية العربية الراهنة، وإيضاح بعض المبررات التي تجعل هذه القصيدة تتمتع بأحقية التولد ومشروعية التشكل فقد وصف بعض النقاد العرب بأن القصيدة المؤنثة قد تعلي من شأن المؤنث، وتماشي الواقع، لا يغنيها الغموض في الماضي كما لا حاجة لأن تتصور الآتي والماضي لكونها منغمسة في الراهن، ولهذا فالشاعرة في مرحلتها الراهنة ما عادت وظيفتها في الشعر الإغواء، بل صار شعرها التزامها وكفاحها.

القصيدة المؤنثة واقعية، وإن راهنت على الرومانسي، فهي ترى الحياة بعمق دفين لتعرف وجودها في واقعيته ورومانسيته ورمزيته، فلا وجود لقالب فني ثابت يحدد من القصيدة المؤنثة، وهنا نجد أن القصيدة المؤنثة تتبنى استقلالية الشعر عن الزمان (الماضي/ التراث) محيدة عنه بحثاً عن التصور الرؤيوي الراهن للعالم، محاولة إعادة رسمه من جديد، كما تشكل الشاعرة قطباً في معادلتها مع الآخر، وتنساح غالباً في الغيرية وقد تنطلق على الذاتية والأنا، والشاعرة ليست مادية، كما أنها ليست تجريدية، وإنما هي ذات حيوية في جريانها وتدفقها نحو الانطلاق الرحب للنهوض من التقليد إلى التجديد ومن الثبات إلى اللاثبات، وانفتاحها من التجنيسية على مختلف الأشكال الشعرية، أما التساؤلات في القصيدة الشعرية فقد تكون مركزية ومن دون الأسئلة تغدو الشاعرة تمثالاً جامداً.

لم تعد الأنثوية رمزاً للمغازلات والشهوات والإغراءات، بل هي لفظ (للانقضاء والامتضاء) وهي تنين النار الذي به تشرع وهج لهبها في وجه الذكورة، كما للإيقاع نصيب مهم في القصيدة المؤنثة.

طباعة