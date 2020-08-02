المعايدات الالكترونية الحل الوحيد لتفادي الكورونا!

دينا عبد:

في كل مرة نرسل رسالة عبر الهاتف الجوال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظن أننا ارتكبنا خطأ كبيراً، لأننا لم نقم بالزيارة والمصافحة والعناق و..و.. ولكن للأسف الظروف لم تسمح لنا هذا العام بزيارة أهلنا وعناقهم، ففي ظل الكورونا أيقنا بأن هذا هو الحل السليم لذلك، لأن التجمعات والازدحامات تتسبب في نقل الأمراض والعدوى، لذا يرى الكثيرون أن المعايدات الالكترونية هي الحل الوحيد تفادياً لنقل العدوى.

تقول المهندسة رهام إنها كل سنة تسافر إلى قريتها، ولكنها في هذا العام غيرت نمط الاحتفال بالعيد التزاماً بالإجراءات الاحترازية، وللحد من انتشار فيروس كورونا، وبينت أن تطور التكنولوجيا اليوم أصبح يتيح لنا التواصل مع الأهل بالصوت والصورة وكأننا موجودون أمامهم

وفي السياق نفسه بين سامي – موظف أننا نحتاج في هذا العيد إلى تفعيل منصات التواصل الاجتماعي حيث يقوم كل شخص بالتواصل مع أهله ضمن المنزل، وهذا يغنيه عن السفر وقطع مسافات طويلة، ويختصر عليه جهد التعب وصرف المال.

د. سمير بركات المختص في الطب العام وطب الأسرة أوضح أن فترة العيد تمثل اختباراً حقيقياً لوعي المواطن حيث يجب أن تكون المعايدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فوجود تطبيقات الرسائل التي توفرها وسائل التواصل، ومختلف مواقع التواصل خلقت إمكانية جديدة من التهنئة بطريقة مجانية وسريعة، ولعدد كبير من الأهل والأصدقاء، وتالياً فإن هذه الطريقة تجنبنا العناق والمصافحة، كي لا يزداد انتشار الوباء، ودعا د. بركات جميع المواطنين إلى تجنب الزيارات العائلية والاكتفاء بالمعايدات بالطريقة التي يراها مناسبة، شرط تحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين، لأن التزاور والاجتماعات في العيد ستؤدي حتماً إلى ارتفاع أعداد الإصابات وهذا الأمر ليس في صالحنا

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