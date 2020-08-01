أكثر من 157 ألف وفاة جديدة بكورونا في أمريكا
تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الأربعة ملايين و743 ألف إصابة في حين تخطى عدد الوفيات الـ 157 ألفاً.
وسجلت في الولايات المتحدة حتى تاريخ اليوم حسب موقع وورلد ميتر للإحصائيات 4743467 إصابة بفيروس كورونا فيما بلغ اجمالي الوفيات 157377 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس 2341491 حالة وذلك بعد أن تم تسجيل 37578 إصابة جديدة و630 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
في السياق ذاته سجلت تركيا اليوم 996 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأفادت إحصائية جديدة في تركيا بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الأخير بمقدار 996 إصابة ليصل إلى 231869 إصابة وإجمالي الوفيات ارتفع خلال الفترة ذاتها بمقدار 19 حالة ليصل إلى 5710 حالات وفاة.
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