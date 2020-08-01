خارجية فلسطين تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق سريع في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها الاستيطان وصولاً لمحاسبة مسؤولي الكيان عن هذه الانتهاكات.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية موافقة سلطات الاحتلال على إقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيساوية يقع على تسعين دونماً من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا التصعيد الاستيطاني الخطير.

وحذرت من أن هذا القرار الجديد ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة المقدسة وأهلها يأتي في سياق محاولات تكريس ضم المدينة وتغيير واقعها وتشويه تاريخها وهويتها وفصلها عن محيطها الفلسطيني.

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