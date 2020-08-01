آخر تحديث: 2020-08-02 01:43:16
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إصابة 11 لبنانياً بحالات اختناق إثر اندلاع حريق في بيروت

التصنيفات: الحوادث,منوعات

أصيب 11 لبنانياً بحالات اختناق جراء اندلاع حريق اليوم بالأحراج القريبة من أحد المشافي في منطقة المتن شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إن عدد الإصابات جراء الحريق الذي شب قرب مشفى دير الصليب هو 11 حالة اختناق.

بدورها ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أنه تمت الاستعانة بطوافة للجيش اللبناني لإخماد النيران في الأحراج بعد تعذر محاصرة الحريق الذي امتد على مساحات واسعة بفعل الرياح مشيرة إلى أن إدارة المشفى أخلت بعض المباني ونقلت المرضى إلى مبان آمنة.

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التصنيفات: الحوادث,منوعات

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