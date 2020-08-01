روحاني: أمريكا تبعث رسالة خاطئة بتعرضها لطائرة الركاب الإيرانية

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني مجدداً أن أمريكا تبعث برسالة خاطئة بتعرضها لطائرة الركاب الإيرانية.

وقال روحاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم إن إرادة إيران ترتكز على إرساء الاستقرار الكامل في المنطقة وفي هذا الإطار فهي تلتزم بجميع تعهداتها ومع الأسف فإن أمريكا تسعى من خلال مؤامرة جديدة ضد إيران واعتراض طائرة الركاب الإيرانية إلى أن ترسل رسالة خاطئة من عندها” معرباً عن ترحيب بلاده بأداء العراق المتميز خلال الظروف الحساسة التي تعيشها المنطقة.

ولفت روحاني إلى أن بدء النشاطات التنفيذية للربط السككي بين إيران والعراق يحمل الأمل لكلا الشعبين ويمثل بداية لإيجاد حركة جديدة وجادة في تنمية التبادل الثنائي أكثر مما مضى مؤكداً أن الجانبين سيتمكنان من حل جميع المشاكل والصعوبات التي تقف أمام تطوير علاقاتهما الثنائية.

من جانبه جدد رئيس الوزراء العراقي التأكيد على أن سياسة بلاده المبدئية ترتكز على الحد من التوتر وزيادة الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى العلاقات وإرساء مرحلة جديدة من التعاون والتعامل البناء والإيجابي بين بغداد وطهران.

وكان روحاني أكد في الـ 29 من الشهر الماضي أن قيام الطائرات الأمريكية باعتراض الطائرة المدنية الإيرانية في الأجواء السورية هو إرهاب دولي سافر.

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