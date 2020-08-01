بشور: لاحتفال السوريين واللبنانيين بعيد جيشيهما معانٍ عميقة

قال المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان معن بشور: إن احتفال السوريين واللبنانيين بعيد جيشيهما معاً له معانٍ عميقة في الماضي والحاضر.

ولفت بشور في بيان بمناسبة عيد الجيشين العربي السوري واللبناني اليوم إلى أن الجيشين العربي السوري واللبناني ولدا معاً في كنف مواجهة الانتداب الفرنسي في الماضي ويواصلان مقاومة الاحتلال والعدوان الصهيوني والإرهاب التدميري في الحاضر، مشدداً على ضرورة التعاون والتضامن والتكامل بدءاً بالتشبيك بين البلدين الشقيقين ومعهما كل الدول العربية.

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