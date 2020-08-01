مصر تندد باعتداءات النظام التركي في البحر المتوسط

نددت مصر اليوم بإعلان النظام التركي عن قيام إحدى سفنه بتنفيذ أعمال مسح في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن هذا العمل يشكل انتهاكاً واعتداء على حقوق مصر السيادية.

ونقل موقع بوابة الأهرام عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ قوله في بيان اليوم إن مصر تعترض على تداخل النقطة رقم 8 الواردة في الإنذار الملاحي الصادر من تركيا مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية في البحر المتوسط، مؤكداً أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي بل يشكل انتهاكاً واعتداء على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وشدد حافظ على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل، مشيراً إلى أن مصر أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارستها لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في الـ 11 من تموز عام 1983.

وكان الإنذار الصادر عن النظام التركي تحدث عن أن المسح جرى في الفترة الممتدة من الـ 21 من حزيران الماضي ويمتد حتى الثاني من آب الجاري.

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