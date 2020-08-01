17 مليوناً و800 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 685643 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقاً لإحصائية جديدة نشرها موقع وورد ميتر الأمريكي اليوم.

وذكر الموقع الذي يتم تشغيله من فريق دولي من المطورين والباحثين أنه تم حتى الوقت الحالي في أنحاء العالم تسجيل 17894258 إصابة مؤكدة بالفيروس فيما تعافى 11257696 شخصاً من الإصابة.

ووفق إحصائية الموقع بقيت الولايات المتحدة الأمريكية متصدرة قائمة الدول الأكثر تضرراً بسبب الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 4733163 إصابة و157214 حالة وفاة بينما حلت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 2675676 إصابة و92789 حالة وفاة فيما احتلت المركز الثالث الهند بعدد الإصابات بتسجيلها 1750754 إصابة و37396 وفاة وفي المركز الرابع بالإصابات أيضاً حلت روسيا بتسجيلها 845443 إصابة و14058 حالة وفاة.

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