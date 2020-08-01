فعاليتان لبنانية وأردنية: نثق بنصر الجيش السوري على الإرهاب

حيّا رئيس المركز الوطني في الشمال اللبناني كمال الخير الجيش العربي السوري الذي يسطر أروع صور التضحية والفداء في حربه على الإرهاب ودفاعه عن أرض الوطن سورية.

وقال الخير في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجيشين العربي السوري واللبناني: إن سورية هي قلب العروبة النابض وجيشها هو الذي يدافع عن عزة وكرامة الأمة جمعاء.

كما دعا الخير إلى ضرورة التمسك بالثلاثية الذهبية التي حمت لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة، منوهاً بدور الجيش الوطني اللبناني في حماية أمن اللبنانيين ولبنان من كل الأخطار المحدقة به وخاصة الخطرين التكفيري والصهيوني.

وفي عمّان أكد تجمع “إعلاميون ومثقفون أردنيون من أجل سورية المقاومة “اسناد” بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش العربي السوري ثقته المطلقة بتحقيق سورية وجيشها الباسل النصر المؤزر على المؤامرة الكونية المفروضة عليها بتحرير كامل التراب السوري من الإرهاب وداعميه المحتلين الأمريكيين والأتراك.

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