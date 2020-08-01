وفاة 64 هندياً بعد تناول معقم لليدين

ارتفعت حصيلة الوفيات عقب حادثة التسمم نتيجة تناول معقم لليدين يتكون من مادة الكحول في ولاية البنجاب الهندية إلى أكثر من ستين شخصاً وفق مسؤولين وتقارير إعلامية اليوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أماريندر سينغ رئيس حكومة ولاية البنجاب قوله في تصريحات اليوم إن 11 شخصاً قضوا في محافظة غورداسبور و53 آخرين قضوا في محافظتي أمريتسار وتارن تاران جراء حادثة التسمم مشيراً إلى تسجيل وفيات أخرى في الأيام الأخيرة لذات السبب لكن تعذر إثباتها كون الجثث تم إحراقها ولم تشرح.

ولفت سينغ إلى أن الشرطة اعتقلت عشرة أشخاص على ذمة القضية وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة متوعداً بمحاسبة كل المتورطين بهذا الموضوع.

وكان مصدر أمني هندي أعلن أمس وفاة تسعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بحالة إعياء شديدة بولاية أندرا براديش جنوب الهند عقب تسممهم نتيجة تناول معقم لليدين يتكون من مادة الكحول.

يشار إلى أن مئات الأشخاص يموتون في الهند سنوياً جراء تناولهم الكحول السامة المصنعة في معامل تقطير غير شرعية.

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