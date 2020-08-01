قادة المناطق يزورون مثاوي الشهداء وجرحى الجيش
بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهر باسم السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية وقرؤوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة وأدوا التحية الرسمية.
وزار قادة المناطق جرحى الجيش العربي السوري في المشافي العسكرية واطمأنوا على صحتهم وهنؤوهم بالعيد وتمنوا لهم الشفاء العاجل ولأسرهم دوام الصحة والعافية.
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