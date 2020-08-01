بريطانيا تدعو فرنسا لتشديد إجراءاتها لمنع عبور مهاجرين عبر المانش

دعت الحكومة البريطانية اليوم فرنسا إلى تشديد إجراءاتها للحؤول دون عبور المهاجرين غير القانوني عبر بحر المانش باتجاهها على متن قوارب صغيرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة كريس فيلب قوله في تصريح اليوم: على الفرنسيين اتخاذ تدابير أشد وتنفيذ عمليات الاعتراض في البحر وإعادة القوارب، مشيراً إلى أن عدد عمليات العبور على متن قوارب صغيرة من فرنسا يعد أمراً “غير مقبول”.

وأضاف فيلب أن ثمة مهاجرين لا يزالون يتوافدون إلى كاليه في فرنسا من أجل العبور إلى بريطانيا.

وبحسب السلطات البريطانية فإنه تم توقيف 76 مهاجراً عند الحدود أمس فيما نجح 202 مهاجراً غير شرعيين في الوصول إلى الشواطئ البريطانية على متن 20 قارباً في رقم يومي غير مسبوق.

وبحسب تعداد أجرته وكالة الأنباء البريطانية “برس اسوسيايشن” نجح أكثر من ألف مهاجر في عبور المضيق في شهر تموز الماضي فيما أعلنت السلطات الفرنسية إيقاف 682 مهاجراً على الأقل حاولوا عبور المانش على متن قوارب أو سباحة منذ الأول من كانون الثاني الماضي.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل قدمت اقتراحاً إلى الفرنسيين إبان لقائها أخيراً نظيرها جيرالد درمانين من أجل إقامة وحدة استخبارات فرنسية بريطانية لمكافحة المهربين.

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