سلطات الاحتلال تعلن عن مخطط استيطاني جديد شرق القدس المحتلة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة معاً أن المخطط الجديد يهدف للاستلاء على 90 دونماً من أراضي الفلسطينيين شرق العيسوية بالقدس المحتلة وتوسيع عمليات الاستيطان.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة متجاهلة القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فوراً.

طباعة