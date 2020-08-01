الصحة العراقية: انتشار فيروس كورونا السريع في البلاد يعود لعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية

دعت وزارة الصحة العراقية العراقيين إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بنسبة كبيرة جداً في البلاد وحملتهم مسؤولية الانتشار السريع الحاصل حالياً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نقله موقع السومرية نيوز العراقي إنه “سبق وأن أصدرنا بياناً قبل يومين لحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد المكاني ومنع التجمعات سواء العشائرية أو الاجتماعية أو الدينية حفاظاً على سلامتهم ولمنع انتشار الفيروس ولتقليل الإصابات” معتبرة أن انتشار الفيروس بنسبة كبيرة جداً يعود إلى عدم التزام العراقيين بالتعليمات.

وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد حاجز الثلاثة آلاف للمرة الأولى بعد تسجيل 3346 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس.

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