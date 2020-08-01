آخر تحديث: 2020-08-01 19:29:06
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وزارة الصحة : شفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 246

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