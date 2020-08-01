آخر تحديث: 2020-08-01 19:29:06
شريط الأخبار

وزارة الصحة : تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي في سورية إلى 780 إصابة

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed