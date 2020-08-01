الصحة الروسية: التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد سيكون مجاناً

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد سيكون مجاناً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله خلال مؤتمر صحفي “نخطط لتغطية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالكامل من الميزانية وخطة التطعيم معروفة للجميع وسيتم التخطيط لها”.

وكان موراشكو أعلن في وقت سابق اليوم أن التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المطور من قبل مركز غاماليا اكتملت بنجاح مشيراً إلى أنه من المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا في شهر تشرين الأول المقبل.

هذا ويعمل كل من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومركز غاماليا للأبحاث العلمية بنشاط على إطلاق صناعة أول لقاح في روسيا يعتمد على الفيروس الغدي وهو يخضع حالياً للتجارب السريرية التي بدأت في الثامن عشر من حزيران الماضي كما يتم إجراء اختبارات اللقاح على متطوعين في مشفى بوردينكو التابع لوزارة الدفاع الروسية.

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