شركة روسية تلزم ركابها باختبارات تثبت عدم إصابتهم بكورونا

ألزمت شركة الخطوط الجوية الروسية “إيروفلوت” الأجانب الذين يصلون إلى روسيا قبل مغادرة بلدانهم إظهار نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد تثبت عدم إصابتهم به.

ونشرت الشركة على موقعها الرسمي بياناً جاء فيه وفقا لوكالة سبوتنيك “يجب على الأجانب الذين يخططون للسفر إلى روسيا من الدول التي استؤنفت معها الرحلات الجوية المنتظمة بما في ذلك ركاب الترانزيت تقديم نتيجة اختبار “بي سي ار” سلبية الخاصة بتبيان عدم الإصابة بفيروس كورونا على ألا تتجاوز مدة الاختبار 72 ساعة قبل بدء الرحلة.

وأكدت الشركة في بيانها أنه في حال عدم توفر هذه الشهادة فسيتم منع الركاب من الصعود إلى الطائرة.

وكانت كبيرة الأطباء الصحيين في روسيا رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية انا بوبوفا أصدرت أمس قراراً يلزم جميع الأجانب الذين يصلون إلى روسيا والعابرين لها بحمل شهادة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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