إصابة 33 شخصاً من طاقم سفينة في النروج بفيروس كورونا

أعلنت شركة “هورتيروتن” النروجية للسفن السياحية أن ما لا يقل عن 33 شخصاً من طاقمها معزولون على متن سفينة تابعة للشركة بعدما ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها في بيان اليوم إن “من أصل 158 شخصاً موجودين على متن سفينة “ام اس روالد أموندسن” هناك 33 شخصاً مصابون بكورونا فيما أظهرت الفحوص خلو 120 منهم من الفيروس” مشيرة إلى أنه سيعاد إجراء الفحص لخمسة أشخاص.

وأوضح البيان أن طاقم سفينة “ام اس روالد أموندسن” التي وصلت إلى مرفأ ترومسو في الشمال من أرخبيل سفالبار النروجي موضوع في الحجر الصحي على متن السفينة بعد عزل أربعة أفراد منذ عدة أيام بسبب ظهور أعراض مرض آخر عليهم من دون ظهور أعراض مرتبطة بكورونا لافتاً إلى أنه لم يبلغ أحد ممن كان على متن السفينة عن أعراض مرتبطة بالفيروس خلال الرحلة التي بدأت منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

ووفق آخر الإحصائيات على موقع وورد ميتر الأمريكي فان إجمالي الإصابات بكورونا في النروج بلغت 9208 إصابات واجمالي الوفيات وصل إلى 256 حالة وفاة.

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