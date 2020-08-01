كوبا تعلن الحداد على وفاة مؤرخ مدينة هافانا

أعلنت كوبا الحداد لمدة يوم واحد عشية وفاة مؤرخ مدينة هافانا وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي والنائب في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية الدكتور أوزوبيبو ليال سينغلر.

وأكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أمس أن اسم سينغلر ارتبط بمدينة هافانا التي قام بتأريخ تراثها داعياً إلى المضي قدماً للحفاظ على البصمات التي تركها والاستمرار بالعمل الصبور واللامتناهي لإنقاذ تراث كوبا.

وكانت سورية قد قامت عام 2018 بتكريم مؤرخ مدينة هافانا عبر تقديم هدية تذكارية مرسلة من وزارة السياحة وهي عبارة عن أيقونة لرقيم يمثل أقدم معاهدة سلام في التاريخ قدمها السفير السوري في كوبا الدكتور إدريس ميا عبر نشاط تضامني مع سورية أشاد خلاله سينغلر بالحضارة السورية العريقة التي تعود لالآف السنين.

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