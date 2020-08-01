ضبط ١٧٠٠ طرد مثلجات منتهية الصلاحية في دير الزور
ديرالزور - مالك الجاسم
أكد بسام هزاع – مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور أن دوريات حماية المستهلك في دير الزور وبالتعاون مع إحدى الجهات المختصة ضبطت عند مدخل المحافظة كمية ١٧٠٠ طرد مثلجات ( كلاسيه) كل طرد يحوي (٤٨ )قطعة منتهية الصلاحية وتم على الفور إتلاف الكمية المصادرة وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وإحالتهم موجوداً وحجز السيارة المخالفة.
وأكد الهزاع أنه تم تكثيف الدوريات على الأسواق لضبط أي مخالفة ومعالجتها فوراً.
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