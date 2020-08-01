لقاء الأحزاب اللبنانية: الجيشان السوري واللبناني قدما أغلى التضحيات

أكد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع اللبناني أن ذكرى تأسيس الجيشين العربي السوري واللبناني تحمل في طياتها أرقى أواصر الوحدة القومية وتلازم المسار والمصير بين البلدين الشقيقين.

وقال اللقاء في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيشين العربي السوري واللبناني اليوم إن الجيشين قدما أغلى التضحيات في وجه المجموعات الإرهابية وأذرعها المتشابكة مع العدو الصهيوني وإفرازاته التآمرية التي كانت ترمي لكسر آخر معاقل الرفض لمخططات التفتيت والتجزئة تمهيداً لمحو القضية الفلسطينية من الوجدان العربي وإعادة ترتيب المنطقة العربية وإسقاط المقاومة كثقافة وفعل تحرري.

وتقدم لقاء الأحزاب بأسمى آيات التقدير والاعتزاز لرجال الجيشين العربي السوري واللبناني قيادة وضباطاً وجنوداً ولدماء الشهداء التي شكلت عنواناً للوحدة القومية.

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