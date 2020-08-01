كاريكاتير …

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 11 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 01 آب 2020
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شريط الأخبار
لقاء الأحزاب اللبنانية: الجيشان السوري واللبناني قدما أغلى التضحيات
طلاب أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية في عيد الجيش: نتابع العلوم العسكرية من أجل بناء الوطن والدفاع عنه-فيديو
طلبتنا في سلوفاكيا يؤكدون اعتزازهم بانتصارات الجيش على الإرهاب
ضباط من الإدارة السياسية يجددون في عيد الجيش العهد لبذل أرواحهم رخيصة دفاعاً عن الوطن وأبنائه
الرئيس الأسد في كلمة إلى القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش: كنتم مع شعبنا الأبي في مختلف مراحل الحرب الإرهابية العدوانية أسياداً وأحراراً وأباة
في ذكرى تأسيسه الـ 75 .. الجيش العربي السوري أكثر إصراراً على دحر الإرهاب وداعميه
تخفيفاً للأعباء الاقتصادية وغلاء أسعارها .. "تشرين" ترصد سيدات يعدن للماضي في صناعة الحلويات
الألعاب في العيد.. ميزانية أخرى ترهق الأهالي وتزيد أعباءهم!
في عيد الجيش.. قصص خالدة في البطولة والفداء.. والآباء يسلمون الراية للأبناء
موسكو: الولايات المتحدة تختلق المزاعم بشأن تطوير صواريخ روسية
الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين بالضفة
عون: الجيش اللبناني حقق انتصارات كبيرة ضد الإرهاب
زاخاروفا: التحقيقات في تحطم الطائرة (تو154) تحولت لقضية خيالية
ست غارات للعدوان السعودي على مأرب والجوف
مدير الإدارة السياسية لـ"تشرين" في الذكرى الـ"75" لتأسيس الجيش العربي السوري: نستلهم منها قيم البطولة والكبرياء التي يتحلّى بها جيشنا الباسل