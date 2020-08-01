كاريكاتير …

قرنٌ من الزمان مضى على موقعة ميسلون، الفصل الأهمّ من فصول مقاومةٍ هي وليدةُ ثقافة شعبٍ أبيّ، يرفض الذلّ والخنوع، ويدرك ويعي الفرق ما بين السلام والاستسلام بعقيدة مقاومة، مبنيّة على ثوابت وطنيّة تشكّل ردَّ فعلٍ مشروعاً على فعل غير... المزيد ←