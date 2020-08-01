صيانة دورية للمطريات و”الريكارات” في دمشق.. ومعالجة أي خلل في أغطيتها فوراً

دمشق ـ بشرى سمير:

هبوط وانخفاض بعض أغطية الصرف الصحي في الطرقات في دمشق يسبّب الحوادث للسيارات، وخاصة أثناء الليل وانقطاع التيار الكهربائي ، ما يؤثر في قدرة السائقين على رؤية الريكارات الموجودة في منتصف الشارع و يسبب أحياناً وقوع الحوادث المرورية وخاصة خلال فصل الشتاء حيث تعاني أغلب المناطق من خروج أغطية الريكارات عن الخدمة.

وفي هذا السياق أشار مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي – المهندس خليل مصطفى إلى أنه عندما تقوم المحافظة بقشط الزفت بحوالي خمسة سنتيمترات ويتم التزفيت بسماكة عشرة سنتيمترات تبقى الريكارات والمطريات الموجودة في الشارع أخفض من منسوب الزفت وعملية رفع الريكارات هي من مسؤولية الجهة المنفذة للمشروع ولأعمال التزفيت، حيث يتم لحظ أعمال الريكارات والمطريات ضمن أعمال متعهد التزفيت

وأضاف مصطفى أن هذا الموضوع يؤرقنا كثيراً باعتبار أن تصميم شبكات الصرف الصحي يتمّ عادة لاستيعاب الغزارات المائية وفق معايير معينة، وعندما يتم التعرض لعاصفة مطرية عالية الشدة و خلال فترة زمنية قصيرة ما يتسبّب بتشكل سيول تجرف معها الأتربة والرمال والبحص وتستقر ضمن المطريات و يؤدي إلى انسدادها وعجزها عن التصريف.

وحول تجربة استخدام أغطية الريكارات البلاستيكية التي تمت تجربتها قبل عامين أقر مصطفى بفشلها حيث اعتمدت كبديل عن المعدنية القديمة، و تبيّن بعد تجربة تركيبها أنها غير ملائمة من الناحية العملية والفنية نتيجة تعرّض الكثير منها للكسر والهبوط بسبب ضعف المفصل وخلل الارتكاز على جسم الريكار، ما استوجب استبدال الكثير منها بأغطية فونت، مشيراً إلى أن الجولات التفتيشية على أغطية ريكارات الصرف الصحي تتمّ بشكل دوري من خلال العناصر الموجودة في مراكز الصيانة وعددها سبعةمراكز موزعة على كامل جغرافيا المدينة وتتم معالجة أي خلل في أغطية الريكارات فوراً.

وأضاف :مسؤولية الشركة تتمثل في صيانة وتعزيل كل خطوط الشبكات، كما نقوم باستبدال خطوط شبكات الصرف الرئيسة فقط من ضمن موازنتها الاستثمارية السنوية بينما الخطوط الفرعية فتقوم باستبدالها بالتنسيق مع محافظة دمشق بناءً على خطط دوائر الخدمات السنوية وعلى نفقة المحافظة كما تقوم الشركة بتنفيذ وصلات المشتركين الخاصة و وصلها بشبكات الصرف الرئيسة.

وأشار مصطفى إلى أن ورشات الشركة قامت بشكل دوري منذ بداية أيلول الماضي باستبدال خطوط الصرف الصحي القديمة ضمن الخطة الخدمية لمدينة دمشق ، ولاسيما في ركن الدين ودمر والشاغور وبرزة ومنطقة المزة. وسيتم قريباً تنفيذ حوالي ١٥متراً طابقياً في الجادة ( ١٩)في عش الورور لاستكمال استبدال الصرف الصحي.

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