رابطة جاليتنا في روسيا والدول المستقلة: نجدد وقوفنا إلى جانب الوطن وجيشنا في محاربة الإرهاب

أكدت رابطة الجالية العربية السورية في روسيا والدول المستقلة أن الإرهاب لن ينال من عزيمة شعبنا الصامد ومن وطننا الغالي بفضل تضحيات جيشنا البطل.

وجددت الرابطة في برقية لها بمناسبة عيد الجيش العربي السوري الخامس والسبعين وقوفها إلى جانب الوطن في مواجهة أي اعتداء والذود عنه وعن وكرامته ووحدته واستقلاله.

وتقدمت الرابطة إلى السيد الرئيس بشار الأسد وإلى ضباط وصف ضباط وأفراد الجيش العربي السوري الأسطوري بأسمى آيات التهاني والتبريك مؤكدة ثقتها المطلقة بالنصر في هذه الحرب الوطنية العظمى.

طباعة