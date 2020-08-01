عالمياً.. أكثر من 683 ألف وفاة بكورونا

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 683 ألف شخص حول العالم فيما اقتربت الإصابات من 18 مليوناً منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر المختص بالإحصاءات أن عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد 19 حول العالم وصل إلى 683001 فيما بلغ عدد المصابين 17759099 والمتعافين 11161520.

واحتلت المكسيك المركز الثالث عالميا في عدد الوفيات جراء كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل حيث سجلت وزارة الصحة اليوم 688 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 46688 إضافة إلى 8458 إصابة ليصل عدد المصابين إلى 424637.

بدورها سجلت كولومبيا التي تعد الدولة الرابعة الأكثر تضرراً بالفيروس في أمريكا الجنوبية 295 وفاة و9488 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 10105 والإصابات إلى 295508.

وفي ألمانيا سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية سبع وفيات و955 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9148 والإصابات إلى 209653 إصابة.

بدورها أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 45 إصابة جديدة في البر الرئيسي الصيني يوم أمس بينها 39 حالة إصابة محلية دون تسجيل أي حالة وفاة ليصل عدد المصابين إلى 84337.

وفي فيتنام أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات وصل إلى 558 إصابة إضافة إلى تسجيل أول حالتي وفاة أمس بعد نجاحها على مدى شهور في كبح الفيروس.

بدورها سجلت ولاية فيكتوريا ثاني أكبر الولايات الاسترالية من حيث عدد السكان ثلاث وفيات و397 إصابة اليوم ليرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 116 وفاة من بين 201 وفاة في مجمل استراليا.

وفي اليابان أعلنت السلطات عن تسجيل 472 إصابة جديدة بالفيروس في العاصمة طوكيو وذلك في ثاني يوم على التوالي يرتفع فيه عدد الإصابات بأكثر من 400 حالة.

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