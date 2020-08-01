طالب يلتقط بالصدفة صوراً لأندر نمر على وجه الأرض
التقط طالب هندسة هندي عن طريق الصدفة صوراً مذهلة لنمر أسود نادر خلال أول رحلة سفاري له في جنوب البلاد مع عائلته.
وذكرت صحيفة ديلي ميل أن الطالب أبهيشيك بانجيس من بيون في ولاية ماهاراشترا غرب الهند رصد النمر النادر لمدة 40 دقيقة عن طريق الصدفة في محمية “تادوبا” الشهر الماضي.
وقال الطالب البالغ من العمر 23 عاماً: “لم أر شيئاً جميلاً كهذا في حياتي .. لقد ذهلت تماماً.. عادة ما يراه الناس لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق لكني كنت محظوظاً جداً لأنني رأيته لمدة 40 دقيقة”.
ويعتبر النمر الأسود من أنواع النمور النادرة على وجه الأرض وله طفرة لونية يسببها نقص الميلانين وتظهر لدى النمور ويعتقد الكثيرون في البداية عند مشاهدته بأنه فهد أسود بسبب لونه الغريب.
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