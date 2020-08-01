الحرارة إلى انخفاض

توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية حيث تبقى البلاد تحت تأثير منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية فوق المرتفعات الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

السبت الأحد الاثنين دمشق 37-19 37-19 36-18 القنيطرة 33-18 33-18 32-17 درعا 34-19 34-19 33-18 السويداء 32-17 32-17 31-16 حمص 35-21 35-21 34-20 حماة 37-22 37-22 36-21 الحسكة 43-22 43-22 42-21 اللاذقية 31-22 31-22 30-21 طرطوس 31-23 31-23 30-22 حلب 38-23 38-23 37-22 ادلب 35-24 35-24 34-23 دير الزور 43-25 43-25 42-24</

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