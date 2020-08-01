مصر: 31 وفاة و321 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 31 وفاة و321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد إن إجمالي الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالة شفاء و4805 وفيات.

وأشار مجاهد إلى خروج 1402 شخصاً من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى الآن.

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