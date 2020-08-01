حماة الديار عليكم سلام

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 11 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 01 آب 2020
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شريط الأخبار
في ذكرى تأسيسه الـ 75 .. الجيش العربي السوري أكثر إصراراً على دحر الإرهاب وداعميه
مدير الإدارة السياسية لـ"تشرين" في الذكرى الـ"75" لتأسيس الجيش العربي السوري: نستلهم منها قيم البطولة والكبرياء التي يتحلّى بها جيشنا الباسل
22 قتيلاً وعشرات الجرحى في اشتباك حدودي بين أفغانستان وباكستان
ترامب يهدد باستخدام القوة ضد محتجي بورتلاند
مقتل شخص وإصابة 3 خلال اعتداءاتهم على دورية للجيش اللبناني
بكين: التصريحات الأمريكية المعادية لن تردع الشعب الصيني
أبناء جاليتنا في روسيا: نقف إلى جانب وطننا للحفاظ على سيادته
جونسون يؤجل تخفيف قيود العزل العام في بريطانيا
برلماني ألماني: يجب ألا تكون مصالح أوروبا مرادفة لمصالح أمريكا
مجلس الشعب: الجيش العربي السوري يجسد بانتصاراته على الإرهاب مآثر الشجاعة والمواقف النبيلة المشرفة
طلبتنا في مصر: سورية تمضي بخطى واثقة على طريق النصر
روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي مسيسة وسنرد بالمثل
الصين: تأجيل الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ أمر ضروري
مسؤول إيراني: مصدر الانفجار في منشأة (نطنز) النووية داخلي
بوتين يوقع قانوناً لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية