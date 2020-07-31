روسيا تفرض على جميع الأجانب تقديم شهادة عدم الإصابة بكورونا قبل دخول أراضيها

أصدرت كبيرة الأطباء الصحيين في روسيا رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية آنا بوبوفا اليوم قرارا يلزم جميع الأجانب الذين يصلون إلى روسيا والعابرين لها بحمل شهادة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في نص القرار الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية الروسي وفقاً لوكالة سبوتنيك “على المواطنين الأجانب والأشخاص دون جنسية عند صعودهم إلى طائرة تقوم برحلة جوية دولية إلى أراضي روسيا الاتحادية بما في ذلك ولغرض العبور عبر أراضي روسيا وعند اجتياز حدود الدولة الروسية حيازة شهادة طبية باللغتين الروسية أو الإنكليزية تثبت النتيجة السلبية للاختبار المخبري لاكتشاف مرض كوفيد19”.

يشار إلى أن مثل هذه الاختبارات ينبغي تنفيذها باستخدام طريقة تفاعل البوليميريز المتسلسل قبل ثلاثة أيام تقويمية من تاريخ الوصول إلى روسيا.

من جهة أخرى أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم تسجيل 5482 إصابة جديدة بالفيروس من بينها 695 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 839981 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 695 ثم منطقة سفيردلوفسك بعدد 210 خلال الساعات الاربع والعشرين الأخيرة.

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