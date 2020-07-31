علماء إسبان يطورون رذاذاً يمكنه إيقاف انتشار كورونا

أعلن المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا أن العلماء الإسبان يعكفون على تطوير رذاذ يمكن أن يوقف انتشار فيروس كورونا المستجد عند رشه في الفم.

وقالت العالمة المشاركة في الدراسة جوليا ريفويلتا في معهد المواد العضوية العامة الإسباني إن “العدوى تبدأ في التجويف الفموي البلعومي لذا فإن الرش سيخلق حاجزاً لا يستطيع الفيروس اختراقه ويفقد تأثيره” مشيرة إلى أنه حتى لو بدأت العدوى فإن استخدام الرذاذ سيحيد الفيروس الذي يتكاثر في الخلايا المصابة في المرحلة الأولية ما يحد من انتشاره إلى منطقة الرئة ويقلل من شدة الإصابة.

وأوضحت ريفويلتا أنه إذا تم التأكد من أن هذه الجزيئات تثبط العدوى بشكل فعال فسيتم الحصول على مضاد فيروسات واسع النطاق وبالتالي يمكن تطبيق النتائج على فيروسات أخرى للوقاية من الأوبئة في المستقبل.

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