ترامب يهدد باستخدام القوة ضد محتجي بورتلاند

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً اليوم باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين في بورتلاند كبرى مدن ولاية اوريغون قائلاً إن الضباط الاتحاديين سيردون “بقوة هجومية بالغة” إذا اقتضت الضرورة.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله للصحفيين في بداية اجتماع مع الرابطة الوطنية لوكالات الشرطة في البيت الأبيض “إذا لم ينته الأمر فسنفعل أمراً قوياً جداً .. لا خيار لدينا”.

وبعد مرور أكثر من شهرين على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد ضباط شرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية في الخامس والعشرين من أيار الماضي لم تهدأ الاحتجاجات المنددة بالعنصرية وبعنف الشرطة في الولايات المتحدة وتحولت من تظاهرات حاشدة يومية إلى صدامات في أكثر من مدينة وولاية بما في ذلك في بورتلاند.

وأثار قرار إدارة ترامب إرسال القوات الفيدرالية إلى بورتلاند جدلاً واسعاً واحتجاجاً بعد ورود تقارير عن تنفيذ هذه القوات اعتقالات تعسفية واستخدامها الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين مازاد من غضب المحتجين و تأجيج الوضع الشعبي العام .

طباعة