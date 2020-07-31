قواعد جديدة للدوري الفرنسي الموسم القادم
قررت رابطة الدوري الفرنسي اليوم اعتماد مجموعة من القواعد الجديدة لموسم 2020-2021 بعد التشاور مع الأندية ووفقاً لأحكام إيفاب “الجهة المسؤولة عن قوانين كرة القدم”.
ووفق وسائل إعلام فرنسية فإن القواعد الجديدة شملت منح الفرق حق إجراء خمسة تبديلات خلال المباراة بحد أقصى إضافة إلى تسجيل 20 لاعباً في قائمة المباريات بالدرجة الأولى.
كما سمحت بمنح الفرق حق إجراء خمسة تبديلات خلال المباراة بحد أقصى إضافة إلى تسجيل 18 لاعباً في قائمة المباريات بالدرجة الثانية.
وكانت رابطة الدوري الفرنسي أعلنت رسمياً إلغاء الموسم الحالي في الثلاثين من شهر نيسان بسبب إجراءات العزل التي عاشتها الأراضي الفرنسية عقب انتشار فيروس كورونا ومنحت لقب دوري الدرجة الأولى لباريس سان جيرمان متصدر جدول الترتيب.
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