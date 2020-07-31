بسبب اقتراب “أسياس” فلوريدا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ

أعلن رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم حالة الطوارئ في المقاطعات المطلة على ساحل المحيط الأطلسي إثر اقتراب الإعصار أسياس من الولاية وسط توقعات بوصوله إليها في وقت قريب.

ونقلت رويترز عن ديسانتيس قوله في مؤتمر صحفي اليوم إن “الموقف متغير للغاية.. هذا هو الوقت الذي تحضر فيه مجموعة إمدادات الكوارث إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل”.

بدوره قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير على حسابه على تويتر “إن الإعصار محمل برياح تصل سرعتها القصوى إلى 7ر120 كيلومتراً في الساعة ووصل حاليا إلى الجزء الجنوبي الشرقي من جزر الباهاما وجزر تركس وكايكوس”.

وتشير التوقعات إلى أن منطقة وسط وشرق فلوريدا تشهد أكبر أثر للإعصار قبل أن يتحرك شمالاً.

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