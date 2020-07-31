مقتل شخص وإصابة 3 خلال اعتداءاتهم على دورية للجيش اللبناني

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون خلال اعتراض عدد من الأهالي لدورية تابعة للجيش اللبناني في بلدة المجدل في منطقة وادي خالد الواقعة شمال لبنان.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فإن عدداً من أهالي بلدة المجدل حاولوا منع دورية تابعة للجيش اللبناني من إعادة فتح طريق عمدوا في وقت سابق إلى إقفاله وباشروا بالاعتداء على عناصر الجيش وإلقاء الحجارة على آليات الدورية وعناصرها ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة ثلاثة أشخاص من الأهالي إضاقة إلى إصابة عدد من العسكريين.

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