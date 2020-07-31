نشر معلومات جديدة عن اللقاحات الروسية ضد كورونا

نشر موقع “ستوب كورونا فيروس” الإلكتروني الروسي معلومات تفصيلية جديدة عن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مديرة عام شركة الأفضليات القومية الروسية صوفيا ماليافينا قولها في تصريح: إن مهمتنا تنحصر في تقديم معلومات كافية وكاملة عن الأدوية واللقاحات التي أكدت فاعليتها وكذلك الجمع بين نتائج عمل كل من يشارك في البحث العلمي والتطبيق وبينهم العلماء والباحثون والوزارات والإدارات التي تخضع لها المعاهد والمراكز العلمية.

وأشارت إلى إمكانية تلقي معلومات على الصفحة عن اللقاحات التي وضعها مركز فيكتور العلمي الحكومي للفيروسيات والتكنولوجيات البيولوجية التابع لهيئة “روس بوتريب نادزور” ومركز “غامالي” للأوبئة والبيولوجيا المجهرية التابع لوزارة الصحة الروسية.

وأضافت ماليافينا إن الصفحة تسلط الضوء على مكونات اللقاحات ومراحل وضعها ويمكن تجددها باستمرار.

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