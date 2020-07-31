الصين: تأجيل الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ أمر ضروري

أعربت الصين عن تأييدها قرار هونغ كونغ تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام جراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني قوله في بيان إن تأجيل الانتخابات ضروري للغاية ومنطقي وقانوني وإن الحكومة المركزية الصينية تتفهم القرار بشكل كامل وتدعمه.

وكانت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام أعلنت في وقت سابق اليوم إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في أيلول بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت كاري لام أمام البرلمان “أعلن اليوم أصعب قرار اتخذته في الأشهر السبعة الأخيرة وهو تأجيل انتخابات المجلس التشريعي”.

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