مقتل جندي من المارينز وإصابة اثنين خلال مهمة تدريبية في كاليفورنيا

قتل جندي من مشاة البحرية الأمريكية “المارينز” وأصيب اثنان آخران أثناء مهمة تدريبية قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.

ونقل موقع شبكة (سي ان ان) الإلكتروني عن مسؤولين في سلاح مشاة البحرية قولهم إن جندياً لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران وفقد ثمانية خلال مهمة تدريب لوحدة المشاة الخامسة عشرة على متن مركبة برمائية قبالة كاليفورنيا أمس لافتاً إلى أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال جارية عن المفقودين.

وقال المسؤولون إن 15 من قوات المارينز كانوا على متن المركبة لدى وقوع الحادث للوحدة التي تنتمي لقاعدة كامب بندليتون بولاية كاليفورنيا.

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