مسؤول إيراني: مصدر الانفجار في منشأة (نطنز) النووية داخلي

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مجتبى ذو النور أن مصدر الانفجار الذي وقع في منشأة “نطنز” النووية مطلع الشهر الجاري داخلي.

وأكد ذو النور في تصريح اليوم أن فرضية تعرض منشأة “نطنز” لهجوم صاروخي أو بطائرة مسيرة غير مطروحة وقال إن وحدة إنتاج أجهزة الطرد المركزي في المنشأة لم تتعرض لهجوم بقاذفات أو بقنبلة.

وأعلنت طهران في الثاني من تموز الجاري عن وقوع حادث في وحدة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة “نطنز” النووية مضيفة أن الحادث سيعيق تطوير وإنتاج أجهزة الطرد على المدى المتوسط.

وأشار ذو النور في تصريح في العاشر من الشهر الجاري إلى أن الأبعاد المختلفة لحادث الانفجار باتت قيد التحقيق مشيراً إلى الاقتراب من تحديد السبب.

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