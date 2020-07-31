ارتفاع نسب النجاح بالثانوية في الحسكة

شهدت نسب النجاح في الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها خلال العام الحالي في محافظة الحسكة ارتفاعاً واضحاً عن العام السابق والأعوام التي سبقته، وذلك رغم الظروف التي تشهدها المحافظة وفي ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت مدير التربية إلهام صورخان لـ(تشرين) أن نسبة النجاح في الفرع العلمي خلال العام الحالي بلغت 63.12 %, إذ بلغ عدد الناجحين 3788 طالباً وطالبة, في حين لم تتجاوز النسبة في العام السابق 46.34 %, إذ بلغ عدد الناجحين 2627 طالباً وطالبة من عدد المتقدمين الذين بلغ عددهم 5668 طالباً.

وبلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 62.13 % إذ بلغ عدد الناجحين 3333 طالباً وطالبة من عدد المتقدمين الذين بلغ عددهم 5279 طالباً وطالبة. أما في العام السابق 2019 فلم تتجاوز نسبة النجاح 28.46 % فقط, إذ نجح 1352 طالباً وطالبة من أصل 4750 طالباً وطالبة

وأوضحت صورخان أن هذا التطور في نسب النجاح خلال العام الحالي انسحب أيضاً على الشهادة الثانوية المهنية بجميع فروعها (تجارة ــ نسوي ــ صناعة ــ شرعية). فقد بلغت نسبة النجاح في الثانوية التجارية 48.57 % وفي الثانوية النسوية 76.3 % وفي الثانوية الصناعية 61.9 % وفي الثانوية الشرعية 51.63 %. أما خلال العام الماضي 2019 فبلغت نسبة النجاح في الثانوية التجارية 11.63 % فقط وفي الثانوية النسوية 43.1 % وفي الثانوية الصناعية 49.3 % وفي الثانوية الشرعية48.75%.

وقد احتل الطالب آلان سوار العثمان المركز الأول في الفرع العلمي بمجموع قدره 2878 علامة, وفي الفرع الأدبي جاءت الطالبة إيمان منير حسن بالمركز الأول بمجموع 2412 علامة وفي الثانوية التجارية جاءت الطالبة ريهام وليد الخضر بالمركز الأول بمجموع 4083 علامة, وفي الثانوية النسوية احتلت الطالبة نازلين محمد باقي جلال الدين المركز الأول بمجموع 3705 علامات. أما في الثانوية الصناعية فجاءت الطالبة هديل حمد الأسعد بالمركز الأول بمجموع 4206 علامات وفي الثانوية الشرعية جاءت الطالبة آية عبد الكريم محمد بالمركز الأول بمجموع 3855 علامة.

وأكدت صورخان أن مديرية التربية في الحسكة تقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الدورة الامتحانية الثانية للثانوية العامة بجميع فروعها، لكي يقدم الطلاب امتحاناتهم ضمن أجواء مريحة وآمنة يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.