«ألبان حمص» تفوق القدرة الشرائية للمواطنين !!

شهدت الأشهر الماضية ارتفاعات متتالية على أسعار الألبان ومشتقات الحليب فاقت قدرة المواطنين على شرائها ولتغيب عن موائد الكثير من المواطنين.

وعزا المهندس محمد حماد- مدير عام شركة ألبان حمص هذا الغلاء إلى ارتفاع أسعار الحليب الخام وإلى انخفاض كميات الحليب المنتج لقلة قطعان الأبقار في المنطقة والتي لا تشكل سوى 20 بالمئة من تلك الموجودة قبل الأزمة, مع ملاحظة عدم وجود خطة لزيادة القطعان في الريف الشمالي الذي مضى وقت طويل على تحريره وكان خزاناً رئيساً للحليب ولتأتي جائحة المرض الجلدي ونفوق أعداد كبيرة من الأبقار لتزيد المشكلة وتسهم في ارتفاع سعر الحليب, ناهيك بارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة حتى أربعة أضعاف سعرها الحقيقي وتكاليف النقل والتبريد, وتقوم الشركة بتأمين حاجة القطاع العام من الألبان ومشتقاتها، وتزويد المؤسسة السورية للتجارة يومياً بمنتجات الألبان بأسعار بيع الجملة بهدف التدخل الإيجابي بالأسواق، وضبط الأسعار، إضافة إلى توزيع منتجاتها عبر منافذ بيع الصالات التابعة لوزارة الصناعة في كل من: حمص وطرطوس ودمشق ومن خلال الموزعين المعتمدين في محافظات «حمص وطرطوس وحلب واللاذقية».

كما ستعمل الشركة على توزيع منتجاتها بشكل مباشر للمواطنين عبر سياراتها المبردة وبأسعار بيع الجملة كنوع من التدخل الإيجابي بالأسواق وتتمثل الصعوبات -وفقاً لحماد- بارتفاع أسعار الحليب هذا العام بشكل كبير قياساً بالعام السابق وبمستلزمات الإنتاج «مواد ‏أولية ، تعبئة وتغليف ،قطع تبديل وغيار» ما انعكس سلباً على العملية الإنتاجية والتسويقية بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية للمواطن والتي أدت إلى انخفاض الطلب على الكثير من المنتجات، مشيراً إلى أن عمليات تهريب الحليب للدول المجاورة أدت إلى انخفاض كميات الحليب الموردة إلى الشركة. وبين أن الشركة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات للتخفيف من المنعكسات السلبية للأزمة منها السعي وبشكل دائم لخفض التكاليف ما أمكن للبقاء في إطار المنافسة في السوق من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة وزيادة الإنتاج لتخفيض التكاليف الثابتة، و الوقوف على الجاهزية الفنية للآلات بشكل مستمر والتقليل من نسب الهدر المسموح بها إلى أقل حد ممكن، وتأمين المواد الأولية بأقل أسعار ممكنة مع المحافظة على المواصفات المطلوبة، وتأمين مخزون مناسب في المستودعات في فترات توفر الحليب الخام .