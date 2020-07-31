لتأمين حاجة الأهالي والمصطافين في اللاذقية.. زيادة طلبات البنزين و ١٥ سيارة جوالة لـ(لسورية للتجارة) إلى الريف

مع حلول أيام عيد الأضحى المبارك، اتخذت محافظة اللاذقية عدة إجراءات لتأمين حاجة الأهالي من المواد الغذائية وخاصة المقننة، إضافة لتأمين أهالي المحافظة القادمين لتمضية عطلة العيد بين أهلهم والمصطافين.

مدير فرع (سادكوب)- سنان بدور قال ل(تشرين): تمت زيادة عدد طلبات البنزين الواردة إلى المحافظة بمعدل ٨ طلبات، وذلك لتأمين حاجة الأهالي وخاصة المصطافين القادمين لتقضية عطلة العيد في المحافظة.

وأشار بدوره إلى أن محافظ اللاذقية أوعز أيضاً لتأمين المادة للقادمين على أوتستراد طرطوس_ اللاذقية وبإشراف مباشر من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع شركة( سادكوب) عبر تعبئة المادة من الاحتياطي في حال الضرورة وتعويضها مع الكميات الإضافية التي ستصل إلى اللاذقية اليوم.

ولتوفير المواد المقننة في جميع الصالات لتأمين وصولها بسهولة للمواطنين وتخفيف الازدحام على مراكز( السورية للتجارة) ، قال مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية – شادي دلالة ل(تشرين): بتوجيهات من المحافظ ومدير عام المؤسسة( السورية للتجارة )أحمد نجم تم تسيير ١٥ سيارة جوالة لتوزيع المواد المقننة من سكر وأرز إلى كل من قرى (زغرين، حميميم، المزيرعة، الستانية،المصلى، اسطمنا، ريف القرداحة، دباش، قلعة المهالبة، شامية المهالبة، برك شمسين، جرماتي، البسيط، الشامية، الرميلة).

وأشار دلالة إلى أنه بالاضافة لتزويد ٢٢٢ منفذاً موزعين في المحافظة وتابعين (للسورية للتجارة) بالمواد المقننة فإن المؤسسة ستعمل على تسيير سيارات أخرى على مناطق وقرى أخرى بحاجة للمواد المقننة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار عمل جميع الصالات والمراكز في أنحاء المحافظة كلها.