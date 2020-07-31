(التجاري السوري) يحدد فروعه المناوبة خلال عطلة عيد الأضحى

اكدت إدارة المصرف التجاري السوري التعميم على الفروع لمتابعة تغذية الصرافات الجدارية خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، والتأكد من وجودها في الخدمة، وإبلاغ دائرة الدعم الفني بالأعطال، وتخصيص فريق عمل لمتابعة وجودها في الخدمة.

إضافة إلى توجيه مديرية الشؤون التقنية والدفع الإلكتروني لتكليف مناوبين في أيام العطلة، وتحميل مديري الفروع المسؤولية المباشرة عن عمل الصرافات طيلة أيام العطلة.

وحدد المصرف الفروع التالية للمناوبة خلال عطلة العيد، يوم السبت 1/8/2020 (دمشق 2_5_8_17_ دار البعث– اللاذقية 1_4 _ جبلة– حماه 1_3– طرطوس 1_ صافيتا_ بانياس– حمص 1_2– حلب 2– السويداء_ شهبا_ درعا_ دير الزور_ القنيطرة )

يوم الإثنين 3/8/2020 ( دمشق 1_6_10_11 _ 13_16_ الحجاز– اللاذقية 2_3 وفرع جبلة– حماه2_4 وفرع مصياف– طرطوس2_6_ الشيخ بدر_ الدريكيش– حمص3– حلب7– السويداء-شهبا- درعا- دير الزور – القنيطرة)

يوم الأربعاء 5/8/2020

(دمشق 3_7_9_ 12_14_17_دار البعث– اللاذقية1_4– حماه1_3– طرطوس1_ صافيتا_ بانياس– حمص4 وفرع المواصلات– حلب7_ السويداء_شهبا_ درعا_ دير الزور_ القنيطرة)

كما وحدد مدة فتح الصناديق من الساعة 9.30 صباحاً وحتى الساعة 12.30 ظهراً ليتم الجرد أصولاً.