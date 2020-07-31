(التجارة الداخلية): العمل على تأمين مستلزمات العيد.. وتشديد الرقابة على ذبح الأضاحي

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب لـ( تشرين ) أن الوزارة طلبت من مؤسسات السورية للتجارة في المحافظات خلال فترة العيد العمل على تأمين تشكيلة واسعة من المواد المتعلقة بمستلزمات عيد الأضحى المبارك وكل احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية, على أن تكون بأسعار منافسة بالجودة والنوعية وذلك من خلال صالات العرض التابعة للمؤسسة في مختلف محافظات القطر ، وكذلك العمل على تسهيل عرض منتجات أصحاب الفعاليات التجارية ضمن صالات المؤسسة وتأمين عملية العرض بأسلوب حضاري ومريح للمواطن بأسعار مناسبة ،لافتاً إلى تشديد الرقابة على جميع أنواع المواد التي تمس سلامة الأطفال والسلامة العامة ( الألعاب النارية والمفرقعات ومعاملتها معاملة المواد مجهولة المصدر لكونها محظورة من التداول في الأسواق.

وأشار شعيب إلى سحب العينات من المواد المشتبه بمخالفتها للمواصفات والشروط المطلوبة ولا سيما مستلزمات العيد عن طريق دوريات نوعية وتخصصية وتشديد الرقابة على تداول الفواتير ضمن حلقات ومراحل انتقال السلعة لحين وصولها للمستهلك، منوهاً بالاستمرار في تدعيم المناوبة على هاتف الشكاوى ومعالجتها بشكل فوري على مدار الساعة وتخصيص مناوبين خلال العطلة الرسمية للعيد.

وشدد شعيب على وجوب تشديد الرقابة على ذبح أضاحي العيد على الأرصفة وفي الشوارع العامة وخارج المسالخ المعتمدة أصولاً ، وأن تكون الأضاحي مذبوحة بمسلخ أو مكان معتمد أصولاً في الجهات ذات العلاقة ، بالإضافة إلى التحري عن الأماكن السرية التي يتم فيها الذبح العشوائي للأضاحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم ١٤ لعام ٢٠١٥ والقرارات الصادرة بموجبه بما تخص هذه المادة.